Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass es darüber hinaus bis zu 50.000 schulpflichtige ukrainische Kinder in Deutschland gebe, die noch nicht am Unterricht teilnähmen. Man beobachte derzeit an den Schulen außerdem eine "gewisse Rückkehrbewegung" in den Westen der Ukraine und die Gegend von Kiew, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger. Deswegen würden verstärkt Kinder aus dem deutschen Unterricht wieder abgemeldet.