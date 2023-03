Nach Berichten eines Reporters der Tagesschau sei es gegen 21 Uhr in der Kirche der Zeugen Jehovas zu Schüssen gekommen. Durch Zufall sei "gerade in diesem Moment" eine Spezialeinheit der Polizei am Gebäude vorbeigefahren, habe die Schüsse gehört und sei sofort in das Haus gestürmt. Die Beamten, so der Reporter, hätten "noch mehrere Menschen retten können, unter anderem eine schwangere Frau".