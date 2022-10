100 Jahre Schulpsychologie : Ein Psychologe für 5.400 Schüler

Im Durchschnitt ist eine Fachkraft für rund 5.800 Schülerinnen und Schüler zuständig. Dabei unterscheidet sich die Versorgung in den Bundesländern stark und schwankt zwischen:

1:3.500 in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg oder Bayern und

1:9.000 in Brandenburg und Niedersachsen.

Zum Vergleich: In der Schweiz wird ein Verhältnis von 1:500 angestrebt, in Dänemark von 1:800.