Dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten aktuellen Arzneimittelreport der Krankenkasse zufolge erhielten allein bei der Barmer im Jahr 2018 fast 154.000 Frauen zwischen 13 und 49 Jahren sogenannte teratogene Arzneimittel, die unter anderem das zentrale Nervensystem (ZNS) von Ungeborenen schädigen können. Das entspreche einem Anteil von 7,8 Prozent der Frauen in gebärfähigem Alter, hieß es.