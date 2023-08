Jeder Erwachsene benötigt eine Vielzahl von Vitaminen nebst Spurenelementen und Mineralstoffen - nicht täglich, aber doch regelmäßig. Das sind aber alles Dinge, die aus der Nahrung kommen, sofern man sich ausgewogen ernährt. Vitamin A beispielsweise steckt in Fisch oder Eigelb, seine Vorstufe Provitamin A auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Paprika und Karotten; Vitamin C findet sich zum Beispiel in Zitrusfrüchten.



Neben den Vitaminen kommen aber auch ganz viele weitere gesunde Stoffe, die der Mensch benötigt, mit wie Ballaststoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe, die in Nahrungsergänzungsmitteln nicht enthalten sind. Über eine ausgewogene Ernährung kann man sehr viel mehr erreichen als mit ausgeschnittenen Vitaminen.



Wer ganze Bausteine in seiner Ernährung weglässt, beispielsweise keine tierischen Produkte isst, muss mit bestimmten Nährstoffen aufpassen. Beispielsweise bei Vitamin B12, das sich fast ausschließlich in tierischen Produkten findet. Bei einer konsequent pflanzlichen Ernährung muss dann in der Regel das fehlende Vitamin B12 supplementiert werden. Ebenso, wenn kein Fisch gegessen wird: Auch hier fehlt dem Körper eine Quelle für die Omega-3-Fettsäure DHA. Diese kann dann durch ein Nahrungsergänzungsmittel oder durch ein mit DHA angereichertes Pflanzenöl ersetzt werden.