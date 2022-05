Schwarze Löcher im Universum sind Orte der Extreme, ihre Eigenschaften sprengen die Vorstellungskraft. Die Masse ist in ihnen so stark zusammengepresst, dass nichts ihrer enorm hohen Anziehungskraft entkommt - nicht einmal Licht. Niemand weiß genau, was in den mysteriösen Giganten vor sich geht. Die Objekte selbst sind unsichtbar. Sie verraten sich jedoch über die Materie, die sie verschlucken: Fällt Materie in ein Schwarzes Loch, heizt sie sich auf Millionen Grad auf und strahlt dann hell. Dieses charakteristische Leuchten können Teleskope registrieren. Zudem bewegen sich ab einem gewissen Abstand andere Himmelskörper in Umlaufbahnen um die Löcher.