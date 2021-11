Wir kommen in Kontakt mit einem Händler in Togo in Westafrika. Auf seiner Seite sind zahlreiche Fotos von Reptilien zu sehen, die Tiere zusammengepfercht in engen Behältnissen und kleinen Käfigen. Wir kontaktieren den Händler und geben uns als interessierte Käufer aus Deutschland aus. Er schickt uns seine Preisliste: Pythons ab acht Dollar das Stück, Chamäleons ab sieben Dollar, Geckos ab einem Dollar.