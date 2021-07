Zwei Insassen einer geschlossenen Haftanstalt in Schweden haben am Mittwoch zwei Gefängniswärter als Geiseln genommen. Sie verschanzten sich in einem Wachraum des Gefängnisses Hällby gut 100 Kilometer westlich von Stockholm, in dem sich die beiden Angestellten befunden hatten, wie die Nachrichtenagentur TT, der Rundfunksender SVT und weitere schwedische Medien berichteten.