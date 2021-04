Die in Heidelberg geborene Silvia Sommerlath hatte Carl Gustaf 1972 bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt, bei denen die Deutsche als Hostess gearbeitet hatte. "Da hat es - wie man so sagt - 'Klick' gemacht", sagte der König in einem ersten gemeinsamen Interview. Vier Jahre später, nach der Thronbesteigung Carls Gustavs, heirateten die beiden in der Großen Kirche am Königsschloss in der Stockholmer Altstadt Gamla Stan. Im Jahr darauf wurde Töchterchen Victoria geboren, dann folgten Carl Philip und Madeleine. Die drei Königskinder schenkten ihnen bis heute acht Enkel.