Nach der abgestürzten Seilbahn am Lago Maggiore in Norditalien mit 14 Toten sind drei Menschen festgenommen worden. Das bestätigte die ermittelnde Staatsanwaltschaft dem ZDF. Dabei handele es sich um Mitarbeiter des Seilbahnbetreibers Ferrovie del Mottarone, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Mittwochmorgen. Darunter sei auch ein Manager.