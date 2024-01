Affäre um Seipel: NDR hat Putin-Biograf "über Jahre hofiert"

Die gute Nachricht aus Sicht des Norddeutschen Rundfunks (NDR) setzen die Autoren an den Anfang ihres 38 Seiten starken Untersuchungsberichts : Die Aufklärung habe "keinerlei Hinweise" zutage gefördert, dass Mitarbeiter des NDR von Zahlungen aus Russland an Hubert Seipel wussten oder "gar selbst Geld angenommen" hätten.

Doch der ARD-Sender "muss sich vorwerfen lassen, sich von Seipels exklusiven Stoffen mitreißen lassen zu haben." Man habe Seipel "über die Jahre zu viel hofiert und zu wenig kritisch hinterfragt. Als Kreml-Versteher auch in der ARD insgesamt." So schreiben es Steffen Klusmann, Ex-Chefredakteur des "Spiegel" und NDR-Chefjustiziar Michael Kühn, die die Untersuchung führten. Seipels Werke hätten "falsche Informationen durch falsche Narrative und Verzerrungen der Wirklichkeit" verbreitet.

Enthüllung über russische Zahlung an Seipel

Die heimlichen Zahlungen aus Russland hatte Seipel nicht nur verschwiegen, sondern bis zur Enthüllung Ende vergangenes Jahr vehement bestritten. Seine Werke "Ich, Putin" (2012) und "Putin - das Interview" (2014) wurden in der ARD zur besten Sendezeit ausgestrahlt, erhielten Anerkennung und Preise. Jahrelang durfte Seipel als "Putin-Kenner" in Talkshows seine Sicht auf Russland und Wladimir Putin präsentieren.

NDR-Intendant sieht kein redaktionelles Versagen

Bei der Vorstellung des Seipel-Berichts sagte Klusmann am Donnerstag: "Putin, so wirkt es, hat in Seipel einen Einzelkämpfer gefunden, der es ermöglicht hat, im wichtigen deutschen Markt eine gewogene Berichterstattung zu bekommen." Trotz aller Warnungen von kritischen Korrespondenten vor Ort in Moskau und Fachleuten in Deutschland.