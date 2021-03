Seit 50 Jahren erklärt die Maus uns die Welt

Die Reise der Maus selbst begann durchaus ruckelig. Nicht nur, dass zeitweise die Frage aufkam, ob man nicht doch lieber auf ein Nilpferd als Titelheld setzen sollte, wie Maiwald kürzlich verriet - auch gab es einige Kritik an dem Format. Pädagogen war die Sendung zu schnell geschnitten, die Kirche fand, die Kinder sollten am Sonntagvormittag lieber in der Messe als vor dem Bildschirm hocken.