Der Linguist Cissé will die ganze Sache pragmatischer angehen – auch wenn er zugibt, dass er als junger Mann das Französische ähnlich scharf kritisiert hat. "Viele schaffen die Schule nicht wegen der Sprachbarriere. Was mich interessiert ist, dass die Kinder im Senegal den Zugang zur Welt in ihrer Sprache finden dürfen. Es geht mir nicht darum, das Französische komplett abzulehnen." Das komme dann als zweite Sprache in der Schule nach und nach dazu. Angesichts der Geschichte des Senegals stellt Cissé fest: