Der Meeresspiegel würde auch bei niedrigen Emissionen bis 2100 dennoch um 29 bis 59 Zentimeter steigen. Bei unverändert hohen Emissionen sogar um 61 bis 110 Zentimeter. Die Linien in der Grafik zeigen jeweils den Mittelwert. Für Städte und Dörfer an den Küsten kann ein Unterschied von wenigen Zentimetern schon entscheidend sein. Deshalb sind genaue Daten aus dem All so wichtig.