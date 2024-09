Brasiliens Musiklegende Sérgio Mendes mit 83 Jahren gestorben

Mendes wurde am 11. Februar 1941 in Niterói im Bundesstaat Rio de Janeiro in Brasilien geboren. Er erhielt eine klassische Klavierausbildung und begann in den 1950er Jahren seine Karriere in Musikkneipen. Er wurde zu einem der wichtigsten Vertreter des Samba-Jazz. Seit etwa 60 Jahren lebte er in Los Angeles. Der Pianist und Jazzmusiker veröffentlichte 35 Alben, das erste davon "Dance Moderno" im Jahr 1961.