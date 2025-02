ZDF-Reporter Patrick Lipke präsentiert die Streaming-Highlights im Februar. Mit dabei: Horror- und Dramaserie "Generation Z", das Staffelfinale bei "Stubbe" und die Science-Fiction-Miniserie "Cassandra". 31.01.2025 | 8:20 min

Nach einem turbulenten Jahr reist Nina für eine Auszeit nach Sylt. Dort trifft sie auf den charmanten Daniel, der in ihr eine bisher unbekannte Lust und Sinnlichkeit weckt. 31.01.2025 | 88:24 min

Ebenfalls zum Monatsanfang startet der Programmakzent zum Thema Liebe für ein junges Publikum in der ZDF-Mediathek. Zum Beispiel ab 4. Februar mit " Soll ich meine Beziehung retten? ".

Um das Thema Liebe geht es auch in dieser Serie - und um ganz viel Spaß für uns:

Einsame Herzen - Das Love Camp (Reality-Show-Satire, ZDF-Mediathek)

Ach, die Liebe ist schon eine wunderbare Sache. Außer natürlich sie ist nicht da. Aber da lässt sich vielleicht ja dran arbeiten, am besten mit einem Experten. Und mit anderen Betroffenen. Am allerbesten auch noch vor laufenden Kameras! Willkommen im Love Camp mit seinen sechs Kandidaten, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Jede(r) hat natürlich so seine Ecken und Kanten, die das Liebesglück bislang verhindert haben. Aber allen Figuren dieser Satire ist eines gemeinsam: Gespielt werden sie vom begnadet witzigen Torge Oelrich (Freshtorge). Wer von ihnen macht das Rennen nach den sechs Folgen? Ein Riesenspaß im oft so trüben Februar!

Einsame Herzen - Das Love Camp startet am 7. Februar in der ZDF-Mediathek.

Hier gibt's einen ersten Einblick in Einsame Herzen – Das Love Camp 07.02.2025 | 1:00 min

Und hier nun unser gesamter Überblick mit einer Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Februar:

Tracker (Action-Serie, Staffel 2, Disney+)

Colter Shaw findet vermisste Menschen - gegen eine ausgeschriebene Belohnung. Quer durch die USA unterwegs mit Pickup-Truck und Airstream-Wohnwagen, unterstützt von einem Team, das remote alle Probleme lösen kann. Action mit Erfolgsgarantie - genau richtig für Entspannungsmomente ohne große Realitätsansprüche.

Tracker ist bei Disney+ gestartet.

On Call (Polizei-Serie, Amazon Prime Video)

Kurz nach dem Mord an einer Polizistin in Long Beach nimmt der junge Alex seinen Dienst als Rookie bei der Ausbilderin Traci auf. Diese leidet sichtlich unter dem gewaltsamen Tod ihrer ehemaligen Schülerin. Gemeinsam meistern Alex und Traci den Polizeialltag - und tasten sich an die Mörder der Polizistin heran. Spannend - und sehr amerikanisch.

On Call ist bei Amazon Prime Video zu sehen.

The Night Agent (Thriller-Serie, Staffel 2, Netflix)

Nachdem er und Rose das Leben der US-Präsidentin gerettet haben, ist Peter nun in den aktiven Agentendienst aufgestiegen. Doch gleich seine erste Mission endet in einer Katastrophe. Er taucht ab und will die Drahtzieher - mutmaßlich in den eigenen Reihen - dingfest machen. Natürlich gemeinsam mit Rose! Rasante Story, spannend.

The Night Agent läuft bei Netflix.

Annika - Mord an Schottlands Küste (Krimi-Serie, Staffel 2, ZDF-Mediathek)

Annika Strandheld und ihr Team ermitteln wieder in Glasgow. Ihr Spezialgebiet: Morde an Gewässern. Auf die Polizistin wartet also so manch harte Nuss - beruflich wie privat. Tipp: Auch Staffel 1 ist im Februar noch in der ZDF-Mediathek.

Annika - Mord an Schottlands Küste startet am 2. Februar in der ZDF-Mediathek.

Folge 1 der ersten Staffel: Ein Mann wird im Wasser mit einer Harpune im Kopf tot aufgefunden. 27.01.2025 | 47:19 min

Spuren (Polizei-Serie, ARD-Mediathek)

Wie selbst kniffligste Kriminalfälle von genialen Ermittlern in kürzester Zeit gelöst werden, kennen wir aus vielen Serien. Echte Polizeiarbeit hingegen sieht meist anders aus. Und genau darum geht es in dieser vierteiligen Serie: Fiktion, basierend auf zwei echten Mordfällen, die realistische Einblicke in harte Ermittlungsarbeit gibt. Interessant.

Spuren startet am 7. Februar in der ARD-Mediathek.

Generation Z (Horror-Serie, ZDF-Mediathek)

Nach dem Austreten von Gas aus einem verunglückten Militärtransporter mutieren die Bewohner eines nahgelegenen Seniorenheimes zu bluthungrigen Zombies. Können die jugendlichen Bewohner der Ortschaft Dambury die drohende Apokalypse verhindern? Horror-Drama-Serie mit britischem Augenzwinkern.

Generation Z startet am 15. Februar in der ZDF-Mediathek.

Families Like Ours - Nur mit Euch (Near-Future-Serie, ARD-Mediathek)

Der Klimawandel hat viele Gesichter - und viele davon sind zerstörerisch. In dieser Drama-Serie entwirft Oskar-Preisträger Thomas Vinterberg ("Der Rausch") das Szenario, dass Dänemark im Zuge steigender Meeresspiegel absäuft. Was wird aus den Menschen, die dort leben? Bedrückend, berührend.

Families Like Ours - Nur mit Euch startet am 21. Februar in der ARD-Mediathek.

