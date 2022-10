Alina hat bereits als Schülerin in einem offenen Brief auf das Problem in den Clubs aufmerksam gemacht und ist froh, dass sich etwas an der Haltung verändert Das IFZ ist für sie der erste Ort, wo sie wieder befreit tanzen geht. "Also es hat schon angefangen an der Tür, dass einem Menschen einen Zettel in die Hand gedrückt haben und gesagt haben: 'Ja, das und das ist hier nicht okay und das wollen wir hier nicht. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du da und da hinkommen.' Und das hat sich sehr, sehr schön angefühlt und man hat es direkt in der Clubatmosphäre gemerkt.“