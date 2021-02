Von zuletzt rund 426 Millionen Kindern, die in Konfliktgebieten aufwachsen, sind einer Studie zufolge 72 Millionen akut in Gefahr, Opfer sexueller Gewalt zu werden. Das Risiko durch Bewaffnete treffe auf jedes sechste Kind in Konfliktgebieten zu, heißt es in einem Bericht der Kinderrechtsorganisation "Save the Children" zur digitalen Sonderausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz.