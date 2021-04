Seit 2016 sammelt die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs die Geschichten von Betroffenen. Fast 2.500 haben sich bisher an die Kommission gewandt.



Grundlage für ihre Arbeit sind vertrauliche Anhörungen und schriftliche Berichte von heute erwachsenen Betroffenen, die in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch in Institutionen, in der Familie und im sozialen Umfeld sowie in organisierten Strukturen erfahren haben.



Am 28.04.2021 startet eine neue deutschlandweite Kampagne der Kommission: um erwachsene Betroffene zu erreichen, die im schulischen Kontext Missbrauch erlitten.