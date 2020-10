Sexuelle Gewalt geschieht in allen Lebensbereichen von Kindern und Jugendlichen - auch im Sport. Doch sexueller Kindesmissbrauch im Breiten- und Leistungssport ist stark tabuisiert. Die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs will wissen, was sexuellen Missbrauch im Sport begünstigt und wie man dem begegnen kann. Sie stellt die Fragen nach Aufarbeitung und Entschädigung.