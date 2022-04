Allen strikten Maßnahmen zum Trotz steigt die Zahl der Corona-Toten in Shanghai rasant an: Am Sonntag meldeten die Behörden der Wirtschaftsmetropole 39 neue Todesfälle und damit deutlich mehr als die bisherige Rekordzahl von zwölf Toten am Vortag. Auch in Chinas Hauptstadt Peking sind die dortigen Behörden inzwischen über wachsende Infektionszahlen alarmiert.