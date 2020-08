Die US-Musikerin Lady Gaga hat bei den MTV Video Music Awards in New York insgesamt fünf Auszeichnungen abgeräumt. Bei der ersten großen Live-Preisgala in den USA seit Beginn der Corona-Pandemie zeigte sie sich mehrfach auf der Bühne - immer mit Mund-Nasen-Schutz.



Die Preisgala fand auf mehreren Outdoor-Bühnen in New York statt - etwa einer Aussichtsplattform über Manhattan oder einem Autokino in Brooklyn. Neben der Corona-Pandemie waren auch die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ein bestimmendes Thema.