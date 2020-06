Die Temperaturen sind überall auf der Erde in den vergangenen Jahrzehnten stetig gestiegen, um 0,18 Grad pro Dekade. Aber in Russland sind es 0,47 Grad - und in der russischen Arktis 0,69 Grad, so Andrej Kiseljow, Chefwissenschaftler am geophysischen Woeikow-Observatorium. Russlands arktische Gebiete zählen damit global zu den sich am schnellsten erwärmenden Regionen.