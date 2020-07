Auf der Jamal-Halbinsel versinken Rentiere im Sumpf, die Hirten wissen nicht mehr, wie sie mit ihren Tieren die Weiden wechseln sollen. In Jakutsk am Fluss Lena geraten Wohnhäuser ins Wanken, weil der Boden unter ihnen nachgibt. Die Permafrostböden in Sibirien, die eigentlich dauerhaft gefroren sein sollten, beginnen zu tauen.