Der blonde Siegfried verkörperte auf der Bühne klischeehaft den Drachentöter. Doch auch Helden sind verletzbar. Das wurde am 3. Oktober 2003 offenbar. An Roys 59. Geburtstag griff diesen ein Tiger an und verletzte ihn so schwer, dass das Aus der Show besiegelt war.

Der Tierflüsterer überlebte, doch es wurde still um die "Meister des Unmöglichen".