Böllerunfälle in der Silvesternacht: Tote und Verletzte

Bei Unfällen in Sachsen wurden zwei Männer tödlich verletzt. In Oschatz östlich von Leipzig sei ein 45-Jähriger gestorben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Neujahrsmorgen. Zudem wurde laut Polizei ein 50-Jähriger in Hartha im Landkreis Mittelsachsen tödlich verletzt. Beide Männer hätten mit Feuerwerk hantiert, als dieses explodierte.