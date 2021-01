Schultheiss: Tatsächlich ist dieses Vorhaben meist nur eine schöne Illusion. Wir würden uns natürlich alle gerne per Knopfdruck neu programmieren können. Aber es funktioniert leider nicht so ohne Weiteres: In der Psychologie gehen wir davon aus, dass vergangenes Verhalten die beste Vorhersage für zukünftiges Verhalten ist.