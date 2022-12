Zunächst ist es in dieser Woche aber noch nicht ganz so warm. Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf 5 bis 11 Grad, am Oberrhein werden es sogar bis 13 Grad. Im östlichen Bergland wird es dagegen mit 1 bis 5 Grad kühler. Der Himmel ist überwiegend bedeckt, im Norden und Nordwesten fällt zeitweise, im Westen und in der Mitte gelegentlich Regen. Im Süden bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dagegen meist trocken und vor allem südlich der Donau ist es zeitweise sonnig.