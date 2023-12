In Simbabwe: Rund hundert Elefanten sterben wegen Dürre

Wegen Hitzeperioden kommt es vor allem in den Entwicklungsländern Afrikas zu Ernteausfällen und Hungersnöten. 13.07.2023 | 1:28 min

In einem Nationalpark in Simbabwe sind aufgrund anhaltender Dürre in den vergangenen drei Monaten rund 100 Elefanten an Wassermangel verendet.