Denn mit den Schreckensbildern aus Norditalien und New York kamen peu à peu immer mehr im Ausland lebende (vor allem in Großbritannien und in den USA) Singapurer zurück in ihre Heimat - und brachten das Virus gleich mit.



Plötzlich stiegen die Zahlen, und man konnte schon eine Vorahnung haben, dass es auch Singapur hart treffen könnte. Als in der vergangenen Woche die täglichen Infektionsfälle im dreistelligen Bereich lagen und der Premierminister eine Rede an die Nation hielt, da wussten die Singapurer: Jetzt wird es ernst.