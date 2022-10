Kapselhotels in Singapur : Zwei Quadratmeter Leben

Die Augen hält er geschlossen, er ist leicht in sich zusammengesackt, sein Kopf hängt zur Seite. Er sieht müde und einsam aus. Kurz vor 23 Uhr schreckt er hoch, als am Nebentisch eine Gabel hinunterfällt. Clifford Chan klappt seinen Laptop zu, steht auf und geht ein paar Meter weiter in den "Rosemarin"-Raum. Im Zimmer zieht er seine Schuhe und Socken aus, stellt sie sorgfältig in die Ecke, bückt sich und kriecht in seine grün-blau leuchtende Kapsel.