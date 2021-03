Es fühlt sich an wie Urlaub. Endloser Blick aufs Wasser, das Rauschen der Wellen und der pfeifende Wind, während die "Quantum of the Seas" irgendwo im Südchinesischen Meer zwischen der malaiischen Halbinsel und Borneo fährt. Kein Land in Sicht. Und wenn, dann würde das Schiff nicht anlegen. Denn in Zeiten von Corona und internationalen Reisebeschränkungen fährt das Schiff von Singapur nach Singapur. Ohne Stopp.