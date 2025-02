… in der Bundesrepublik leben geschätzt 60.000 bis 100.000 Sinti und Roma. Die Minderheit ist seit Jahrhunderten in Deutschland beheimatet. Viele ihrer Mitglieder wurden von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet. Auch nach 1945 gingen Diskriminierung und Anfeindung weiter. Seit 1995 sind die deutschen Sinti und Roma als nationale Minderheit offiziell anerkannt, so wie etwa Friesen, Sorben und die dänische Minderheit.



Der Kampf für gleiche Rechte und ein Ende von Rassismus und Antiziganismus sind über Jahrzehnte die wichtigsten Ziele der Sinti-und-Roma-Bürgerrechtsarbeit. Es geht um die Anerkennung ihrer Kultur, ihrer Sprache und ihrer Musik - etwa im Jazz.



Entscheidenden Anteil bei Aufarbeitung und Anerkennung hat der 1982 gegründete Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Den Dachverband mit Sitz in Heidelberg leitet bis heute der Gründungsvorsitzende Romani Rose (78).



Der Zentralrat ist neben der "Sinti-Allianz" und der "Bundesvereinigung der Sinti und Roma" einer von drei Dachverbänden, die Interessen der Sinti und Roma in Deutschland vertreten.



Quelle: KNA