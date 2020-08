Juan Carlos zieht ins Ausland

Spaniens Ex-König Juan Carlos (Archiv)

Quelle: Francisco Flores Seguel/Agencia Uno/dpa

Der von einem Skandal um angebliche Schmiergeldzahlungen bedrängte spanische Ex-König Juan Carlos (82) verlässt seine Heimat und zieht ins Ausland. Das teilte er seinem Sohn und Nachfolger Felipe VI. in einem vom Königshaus veröffentlichten Brief mit. Damit wolle er dem Sohn die Amtsführung erleichtern.



Im Skandal um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium ermittelt das Oberste Gericht gegen Juan Carlos.