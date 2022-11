In der "Schatzi-Bar" in Ischgl geht die Post ab. Kellner bahnen sich mit Trillerpfeifen den Weg durch die Menge, Magnum-Wodka-Flaschen werden in Kühlern mit Wunderkerzen gebracht. Auf der Bar tanzen knapp bedirndelte Damen, ein Gast in Skiklamotten will unbedingt mitmachen, die Menge johlt. Alles wie immer bei Saisonbeginn.