In den Alpen steigen die Durchschnittstemperaturen schneller als auf dem flachen Land. Das trifft vor allem den Wintertourismus, der allein in Österreich 15 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaftet. Wissenschaftler der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien haben in einer Studie die zukünftige Schneesicherheit in den Alpen modelliert.