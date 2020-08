Viele Solarfirmen weltweit versuchen, dem Preisverfall bei PV-Zellen und -Modulen sowie der chinesischen Konkurrenz durch Anpassung ihrer Geschäftsmodelle zu entkommen.



In den USA beispielsweise sind First Solar und SunPower die beiden einzigen großen Überlebenden der Branche. Sie sind zwischenzeitlich neben der eigenen Produktion in den Bau kompletter Solarkraftwerke eingestiegen. Hier versprach man sich Kostenvorteile durch den Einsatz der selbst produzierten Module.



Chinesische Firmen sind nachgezogen und wie sich bald herausstellte, war es für Solarunternehmen schwierig, die hohen Investitionen zu stemmen. Da sind klassische Kraftwerksbetreiber finanzstärker. Oft mussten die Anlagen schließlich mit Abschlägen verkauft werden.



Danach ging der Trend Richtung Service, Planung und Konzeption von Anlagen. Während First Solar weiter als kompletter Systemanbieter auftritt, konzentriert sich SunPower heute auf die Installation von Solardächern für Privatkunden und Unternehmen. Die Produktion von Zellen und Modulen wird an ein neues Unternehmen ausgelagert.



Zusammengestellt von Carsten Meyer