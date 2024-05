Sommeranfang 2024: Welches Wetter deutet sich im Sommer an?

Mit dem meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni und der beginnenden Ferien- und Urlaubszeit ist die Hoffnung auf Sonne und Wärme groß. Wie das Wetter bisher in diesem Jahr war, was sich aktuell über den Sommer 2024 vorhersagen lässt und warum es in diesem Jahr bereits ungewöhnlich viel geregnet hat.