Kein klarer Favorit: Sommerhit 2024 wird verkündet

Mögliche Sommerhit-Kandidaten aufgrund ihres Charts-Erfolgs gibt es 2024 inzwischen einige. Zu ihnen gehört laut GfK Entertainment "I Like The Way You Kiss Me" von Artemas. Artemas ist ein britischer Musikproduzent, der mit diesem elektronischen Lied und Ohrwurm - nicht zuletzt durch viel Tiktok-Verwendung - einen Welthit landete.