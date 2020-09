Die Entscheidung von Frei, sein Fehlen im Stile einer strengen Oberlehrerin am ersten Verhandlungstag als unbegründet zu bewerten, habe ihn "nicht überrascht", sagte der 74-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die "jahrelange Fehlbeurteilung wichtiger Sachverhalte" in dem Verfahren habe sich nun fortgesetzt. Er werde in Kürze seine Sichtweise detailliert darstellen, kündigte er fast wie eine Drohung an.