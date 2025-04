Deutsches Instrument liefert detaillierte Sonnenbilder

Selbst in der Testphase zeigt das Instrument bereits winzigste Details der Oberfläche der Sonne.

Ein grell leuchtender Strudel in Lava-Farben: Nach fast 15 Jahren Vorbereitung hat das deutsche Hightech-Instrument "Visible Tunable Filtergraph" (VTF) auf Hawaii seine ersten spektakulären Sonnenbilder geliefert.

Das Gerät wurde am Institut für Sonnenphysik (KIS) in Freiburg entwickelt und ist jetzt Bestandteil des weltweit größten Sonnenteleskops "Inouye Solar Telescope", das auf dem Vulkan Haleakala steht.

Neue Maßstäbe in Sonnensystemforschung

Der VTF analysiert das Sonnenlicht nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung so präzise wie nie zuvor und liefert Daten über Plasma-Strömungen und Magnetfelder. Matthias Schubert, VTF-Projektwissenschaftler am KIS, wird in einer Mitteilung zitiert: