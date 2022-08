30 Jahre später will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag kommender Woche bei einer Gedenkstunde im Rostocker Rathaus an die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in der Hansestadt vor 30 Jahren erinnern. Vorher will er im Stadtteil Lichtenhagen mit Anwohnerinnen und Anwohnern sprechen sowie einen buddhistisch-vietnamesischen Tempel besuchen.