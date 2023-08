Hautkrebs-Risiko : Warum jeder Sonnenbrand einer zu viel ist

In Deutschland sind immer mehr Menschen von Hautkrebs betroffen. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der stationären Behandlungen wegen Hautkrebs um 75 Prozent gestiegen. An den Folgen von Hautkrebserkrankungen sterben in Deutschland knapp 4.000 Menschen jedes Jahr. Unser FAQ klärt auf, wie hoch das eigene Risiko ist - und wie man sich am besten schützen kann.