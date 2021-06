Die Sternfreunde warnen davor, die partielle Finsternis ohne spezielle Sonnenfinsternisbrille zu beobachten, auch wenn bei uns nur ein kleiner Teil der Sonnenscheibe schwarz wird. In München sind es sechs Prozent, in Nürnberg neun, in Frankfurt am Main elf Prozent. Etwas besser wird es weiter nördlich: Hannover 15 Prozent, Hamburg 17, Kiel knapp 19, auf Sylt etwa 21 Prozent.