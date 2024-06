Sommersonnenwende am 20. Juni: Der längste Tag des Jahres

Meist fällt die Sommersonnenwende auf den 21. Juni, sie kann aber auch am 20. oder dem 22. Juni stattfinden. Durch das diesjährige Schaltjahr am 29. Februar hat das Jahr einen zusätzlichen Tag. Dadurch fällt die Sommerwonnwende schon auf den 20. Juni. In den kommenden drei Jahren findet der kalendarische Sommeranfang wieder am 21. Juni statt.