Kein Problem für Sophie, sagt Biograf Robert Zoske. Sie habe sich sogar in der Nazi-Uniform konfirmieren lassen. "Sie geht zum Altar und sagt: Ja, ich verspreche Gott treu zu sein. In der BDM-Uniform hatte sie vorher geschworen: Ja, meinem Führer Adolf Hitler will ich folgen. Das war etwas, was sich für sie nicht widersprach, sondern offensichtlich zusammengehörte".