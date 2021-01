Die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus ist nicht nur ansteckender, sondern möglicherweise auch "mit einer höheren Sterblichkeitsrate" verbunden - dafür gebe es "einige Hinweise", sagte der britische Premierminister Boris Johnson. Die hohe Belastung der Krankenhäuser im Land sei zu einem erheblichen Teil auf die neue Virusvariante zurückzuführen.



Die Mutation war Ende 2020 in der Grafschaft Kent aufgetaucht und hatte sich mit rasender Geschwindigkeit in London und Teilen des Landes ausgebreitet.