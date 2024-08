SpaceX verschiebt erneut Start von Weltraummission

Einen neuen Starttermin nannte das Unternehmen zunächst nicht. Während der mehrtägigen Mission "Polaris Dawn" im Weltall sollen sich die Raumfahrer in der Kapsel bis zu 1.400 Kilometer von der Erde entfernen - laut SpaceX so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen. Zum Vergleich: Die Internationale Raumstation ISS befindet sich in etwa 400 Kilometern Höhe