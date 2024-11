Nach Unwetter: Spanische Dörfer bitten um freiwillige Helfer

In einigen Gemeinden türmen sich nach wie vor von den Wassermassen ineinandergeschobene Autos.

Mehrere Gemeinden in der spanischen Mittelmeerregion Valencia haben nach den verheerenden Unwettern vom Dienstag jetzt die Hilfe von Freiwilligen für die Aufräumarbeiten erbeten.

In der Stadt Valencia soll am Morgen um 7.00 Uhr ein Koordinationszentrum für den Einsatz der Freiwilligen in Betrieb gehen, wie die Regionalregierung Valencia mitteilte.