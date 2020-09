Ein Spatz sitzt auf einem Ast. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Spatzen finden immer weniger Nistplätze an Gebäuden und Hecken. Darauf machten Vogelschützer am Weltspatzentag aufmerksam. In vielen Bundesländern seien seit den 90ern Rückgänge des Bestandes von "10 bis mehr als 60 Prozent dokumentiert", sagt Corinna Lieberth vom bayerischen Landesbund für Vogelschutz.



Seit einigen Jahren steht der Spatz nun auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Problematisch ist nach Angaben von Lieberth vor allem, wenn Gebäude saniert werden und die Spatzen danach dort nicht mehr nisten können.